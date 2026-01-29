Calciomercato Roma Sulemana è l’ultimissima idea per l’attacco | sondaggio con l’Atalanta c’è la risposta di Percassi

La Roma ha fatto un nuovo passo sul mercato per rinforzare l’attacco. I giallorossi hanno sondato l’Atalanta per conoscere la disponibilità di Sulemana, che piace molto ai dirigenti romani. Percassi ha risposto, ma ancora non si sa se ci saranno sviluppi concreti. La trattativa resta aperta, e i tifosi aspettano novità.

