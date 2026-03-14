L'Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali e anche Chivu non ha parlato dopo la partita. La squadra si è mostrata in silenzio stampa, mentre si discute delle decisioni arbitrali che hanno coinvolto episodi come il contatto tra Sulemana e Dumfries e il rigore non concesso. La reazione generale si concentra sulle azioni contestate durante il match contro l'Atalanta.

Dopo un'ora abbondante di attesa dal momento in cui è finita Inter-Atalanta, è arrivata la conferma da parte del club nerazzurro: nel post partita non parla nessuno. Un silenzio assordante, quello di Cristian Chivu (espulso per il doppio giallo per proteste dopo il gol dell'1-1 preso all'82') e di qualsiasi altra componente della società. È un modo per mostrare e ribadire - dopo le proteste di campo - il disappunto verso quanto accaduto nel secondo tempo, ovvero i due episodi che hanno fatto infuriare l'Inter: il primo è l'intervento di Sulemana su Dumfries prima del gol di Krstovic, il secondo è il rigore reclamato dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi nell'area atalantina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter in silenzio stampa, anche Chivu non parla. La rabbia per gli episodi con l'Atalanta

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