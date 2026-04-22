Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia | Ricorda il G8 del 2001 Piange il cuore

Il fumettista Michele Rech, noto come Zerocalcare, ha visitato il quartiere Vanchiglia di Torino durante il festival politico-culturale Altri Mondi Altri Modi. Al suo arrivo, ha commentato con sorpresa la presenza di grate sulle strade, paragonandole a quelle installate durante il G8 del 2001. La sua visita si è concentrata sul presidio organizzato nell’area, suscitando commenti e riflessioni tra i partecipanti.

“Mi ha fatto impressione arrivare qua, vedere le grate per strada, mi sembrano quelle del G8 del 2001”, sono le parole con cui il fumettista Michele Rech commenta il suo arrivo nel quartiere Vanchiglia di Torino, in occasione del festival politico-culturale Altri Mondi Altri Modi, organizzato dal.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Altri Mondi Altri Modi, via al festival in Vanchiglia ma non vicino all'ex Askatasuna: "La Questura vuole intimidire", attesa per ZerocalcarePrende ufficialmente il via mercoledì pomeriggio, 22 aprile, la quarta edizione del festival politico-culturale Altri Mondi Altri Modi che, al... AltriMondi/AltriModi: il festival politico-culturale anima Vanchiglia dal 22 aprile, Zerocalcare inaugura l'edizioneSe in passato il festival ha trovato casa all'interno dello stabile di corso Regina Margherita 47, l'ex Askatasuna ormai sgomberato dal 18 dicembre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zerocalcare torna a Torino: incontro gratuito per il Festival Altri Mondi Altri Modi (22 Aprile 2026, Torino); I fumetti che per Zerocalcare sono una bomba; Il viaggio di Zerocalcare nel nido dei serpenti a Budapest; COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibili. Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia: Ricorda il G8 del 2001. Piange il cuoreMi ha fatto impressione arrivare qua, vedere le grate per strada, mi sembrano quelle del G8 del 2001, sono le parole con cui il fumettista Michele Rech commenta il suo arrivo nel quartiere ... torinotoday.it Vanchiglia invasa per Zerocalcare: Incredibile questa folla, sempre al vostro fiancoTORINO – Una marea umana ha letteralmente invaso l’area pedonale di via Cesare Balbo. Sono circa un migliaio le persone radunate in questo momento nel cuore del quartiere Vanchiglia a Torino, dove è ... quotidianopiemontese.it È attesa per l'incontro con Zerocalcare, ma il festival di sposta in piazza Santa Giulia - facebook.com facebook Ancora una volta @zerocalcare torna a disegnarci, con una tavola che sarà battuta all’asta venerdì sera alla IV edizione di TetraINK. Grazie Michele di esser nostro complice Sono 5 anni che ci disegni e rappresenti la nostra marmottina, i corpi sbilenchi orgogl x.com