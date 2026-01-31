Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino | c’è anche Zerocalcare Gli organizzatori | Siamo 50mila

Migliaia di persone si sono radunate a Torino per il corteo in solidarietà con Askatasuna, il centro sociale sgomberato dopo quasi 30 anni. Gli organizzatori parlano di 50mila partecipanti, mentre altre fonti stimano circa 15mila. Tra i manifestanti c’è anche Zerocalcare, che ha deciso di prendere parte alla protesta. La manifestazione è stata molto partecipata e ha attirato l’attenzione sulla vicenda del centro sociale.

Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, 15mila secondo altre fonti, si sono riunite a Torino per partecipare al corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato dopo quasi 30 anni alla fine del 2025. Gli attivisti si sono uniti lungo il fiume Po: al corteo anche il fumettista Zerocalcare. Davanti all'ex centro sociale un forte sbarramento di mezzi e agenti di polizia in tenuta antisommossa attende i manifestanti: presente anche l'idrante.

