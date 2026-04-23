A Londra, alcuni annunci di affitto specificano che gli immobili sono riservati esclusivamente a persone musulmane. La notizia ha suscitato critiche e discussioni tra cittadini e media, evidenziando una pratica di selezione basata sulla religione. Non sono stati resi noti dettagli sul proprietario o sulla provenienza degli annunci, e il caso ha attirato l’attenzione sulle questioni di discriminazione nel mercato immobiliare locale.

Un vero e proprio polverone si è levato a Londra a seguito della denuncia di alcuni appartamenti in affitto “ muslim only ”, ossia rivolti unicamente ai musulmani. Qualcosa a cui si fatica a credere, ma che invece è realtà. A riportare la notizia è il Telegraph, che in una sua recente inchiesta ha riportato come di questi tempi alcuni proprietari di immobili stanno pubblicizzando – illegalmente – alloggi destinati ai soli musulmani. Si parla di appartamenti a Londra, ma anche in certe zone a sud-est dell’Inghilterra. E chi non è musulmano? Niente alloggio in affitto. Gli annunci in questione, che tanto stanno facendo discutere in queste ultime ore, vengono pubblicati su Facebook, Gumtree e Telegram.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Qui si affitta solo ai musulmani”: l’annuncio choc a Londra

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