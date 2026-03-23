È morto L’annuncio choc nel mondo dei famosi | solo 43 anni

La notizia è arrivata nel corso della giornata di lunedì 23 marzo e ha immediatamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomento il settore tecnologico e quello dell’intrattenimento digitale. Una figura chiave dell’imprenditoria contemporanea si è spenta all’età di 43 anni, dopo una lunga malattia. Il suo nome è stato per anni legato a una delle piattaforme più discusse e allo stesso tempo più redditizie del panorama online globale. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa società, attraverso un comunicato stampa che ha confermato la scomparsa dell’imprenditore. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Leo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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