Affitto solo a musulmani | è protesta contro gli annunci di appartamenti a Londra

Sono stati segnalati annunci di affitto di appartamenti a Londra e nel sud-est dell’Inghilterra che specificavano il divieto di affittare a persone musulmane. Questi annunci sono stati diffusi attraverso diversi social network, tra cui Facebook, Gumtree, Telegram e TikTok. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha sollevato discussioni online riguardo a pratiche di discriminazione nel mercato immobiliare locale.

Circolavano su Facebook, Gumtree, Telegram ma anche su TikTok, e riguardavano tutti soluzioni abitative a Londra o nel sud-est dell’Inghilterra. Secondo un’inchiesta del Telegraph, alcuni riportavano diciture come «solo per musulmani», «per 2 ragazzi musulmani o 2 ragazze musulmane» e «si preferiscono musulmani». Altri, richiedevano invece che gli inquilini o le inquiline fossero espressamente induisti e induiste. Ma gli annunci violerebbero l’Equality Act 2010, che vieta la discriminazione basata su religione o credo, razza e altre caratteristiche protette. Gli annunci in analisi, i cui screenshot sono stati condivisi dal Telegraph, riguardavano sia stanze singole, sia stanze doppie a Londra, in quartieri come Ilford, Newham, Barking, Dagenham, East Ham, Redbridge, Walthamstow, Upton Park, Harrow e Newbury Park, e dintorni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La truffa dei falsi annunci di appartamenti in affitto. I criminali incassano l’anticipo e poi sparisconoSettimana intensa per la polizia locale, tra mezzi rubati, controlli sui fabbricati e ancora la truffa degli affitti. Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all’ambasciata israeliana di Londra: l’allarme degli 007Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale... Contenuti di approfondimento Si parla di: I proprietari del Regno Unito pubblicizzano alloggi per soli musulmani in potenziale violazione delle leggi sulla discriminazione; Presumibilmente i proprietari pubblicano annunci di appartamenti per soli musulmani in violazione della legge sull’uguaglianza del paese: rapporto. «Affitto solo a musulmani»: è protesta contro gli annunci di appartamenti a LondraSolo inquilini (o inquiline) musulmani o induisti: i rigidi requisiti per poter prendere in affitto una stanza o una casa a Londra che stanno facendo discutere per le loro discriminazioni L'articolo « ... msn.com