Queste immagini del soldato IDF che ripara il crocifisso in Libano non sono reali

Sul web sono state diffuse due foto che ritraggono un militare dell’IDF mentre si trova davanti a un crocifisso nel sud del Libano, apparentemente intento a ripararlo e a pregare. Le immagini sono state condivise sui social media, ma non è stato possibile verificare la loro autenticità. Nessuna fonte ufficiale ha confermato il contenuto delle foto o la presenza del soldato in quella situazione specifica.