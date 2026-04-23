Queste immagini del soldato IDF che ripara il crocifisso in Libano non sono reali
Sul web sono state diffuse due foto che ritraggono un militare dell’IDF mentre si trova davanti a un crocifisso nel sud del Libano, apparentemente intento a ripararlo e a pregare. Le immagini sono state condivise sui social media, ma non è stato possibile verificare la loro autenticità. Nessuna fonte ufficiale ha confermato il contenuto delle foto o la presenza del soldato in quella situazione specifica.
Circolano sui social due immagini che mostrerebbero un militare dell’IDF intento a riparare e a pregare davanti a un crocifisso nel sud del Libano. Le foto vengono diffuse per dimostrare l’avvenuta riparazione della statua distrutta da un soldato israeliano nel villaggio di Debel. Tuttavia, sebbene l’episodio della distruzione sia reale e l’IDF si sia impegnato a ripristinare l’opera, le immagini in questione sono false. Infatti, si tratta di contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Ad aprile 2026, un militare israeliano ha effettivamente distrutto una statua di Gesù a Debel, nel sud del Libano.. L’episodio è stato condannato dal Patriarca Pizzaballa e l’IDF ha confermato l’accaduto promettendo il ripristino del monumento.🔗 Leggi su Open.online
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