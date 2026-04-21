Le Forze di Difesa israeliane hanno comunicato di aver sospeso dal servizio un soldato che aveva danneggiato una statua di Gesù nel sud del Libano, colpendone la testa con una mazza. Contestualmente, è stato allontanato anche un altro militare che aveva filmato l’episodio. Nessuna delle due persone continuerà a partecipare alle operazioni militari in corso. L’evento si è verificato in un’area di confine tra Israele e Libano.

Lo stesso provvedimento è stato adottato per quello che aveva ripreso il gesto. Entrambi saranno inoltre sottoposti a 30 giorni di detenzione militare. Le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato la rimozione dal servizio operativo del soldato che aveva vandalizzato una statua di Gesù nel sud del Libano, colpendone la testa con una mazza, e dell’altro militare che ha filmato la profanazione. Entrambi saranno inoltre sottoposti a 30 giorni di detenzione militare, ha aggiunto l’IDF. «Le truppe rimaste sul posto sono state convocate per un colloquio di chiarimento che si terrà in seguito, dopo il quale verranno prese ulteriori misure a livello di comando», si legge in un comunicato dell’esercito di Tel Aviv.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’IDF ha rimosso il soldato che in Libano aveva profanato una statua di Gesù

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