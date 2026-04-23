Recentemente, alcune scarpe della marca adidas sono state messe a confronto con le Vibram FiveFingers, nota per il design minimalista e la calzata vicina alla pelle. Queste adidas sono state proposte come alternativa, suscitando discussioni tra appassionati di calzature sportive e casual. La comparazione riguarda principalmente il comfort, la flessibilità e la funzionalità di entrambe le opzioni. Il confronto tra i due modelli ha attirato l’attenzione di chi cerca prodotti innovativi per l’attività fisica.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L’anno scorso ho fatto una domanda ai fan delle Vibram FiveFingers: perché? Nei 4,5 miliardi di anni di esistenza del pianeta Terra, le FiveFingers sono senza dubbio tra le scarpe più strane mai realizzate. Si tratta di quelle che vengono definite “barefoot sneaker” – in pratica, una scarpa progettata per interferire il meno possibile con il piede. Niente intersuole spesse, niente ammortizzazione pesante, nessuna struttura rigida e fastidiosa. Solo materiali sottili e flessibili che permettono al piede di muoversi, allargarsi e aderire al terreno in modo più naturale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste adidas sono la risposta alle Vibram FiveFingers?

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