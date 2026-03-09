Harry Styles ha recentemente indossato un paio di Adidas Samba, un modello che richiama le sue radici musicali e stilistiche. La scelta di questo calzatura ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, che hanno notato il ritorno a uno stile più semplice e riconoscibile. La collaborazione tra l'artista e il brand Adidas si riflette anche nelle sue apparizioni pubbliche più recenti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Negli ultimi mesi Harry Styles ha vissuto una vita che potremmo definire da sogno. Lunghe passeggiate per il centro di Roma, cene in compagnia del suo amico Alessandro Michele e una selezione di scarpe che in pochi possono vantare. Parliamo di Prada, Maison Margiela e The Row. Ma, come si dice in questi casi, la pacchia è finita e, con l’uscita di Kiss All The Time, Disco Occasionally, la popstar inglese è tornata alla vita di un tempo, fatta di concerti e apparizioni televisive promozionali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con queste adidas Samba Harry Styles è tornato alle origini

Articoli correlati

Finn Wolfhard ha riportato in vita le adidas SambaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

L’adidas Samba OG Pink Spark è pensata per chi ama mettersi in mostraL’adidas Samba OG Pink Spark è finalmente arrivata e sì, è davvero, davvero rosa.

Tutti gli aggiornamenti su Samba Harry Styles

Harry Styles ha aggiunto un altro paio di adidas Samba alla sua collezioneL'epoca delle adidas Samba sembra non voler finire mai. Poco meno di sei mesi fa, Harry Styles ci aveva fatto sentire delle popstar di fama mondiale ricordandoci che anche una star come lui indossava ... gqitalia.it

Harry Styles non vuole rinunciare a queste sneakers come tendenza moda primavera 2025Quelle indossate da Harry Styles per le strade di Londra sono un paio di classiche adidas Samba OG bianche dai dettagli neri, dal talloncino all'iconico motivo a tre strisce, e la suola beige dalle ... cosmopolitan.com