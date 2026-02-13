Queste Nike Air Force 1 create per il curling sono la cosa più bella vista alle Olimpiadi invernali 2026

Le Nike Air Force 1 dedicate al curling sono state tra le scarpe più sorprendenti viste alle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, attirando l’attenzione per il loro design innovativo e colorato. La causa di questo entusiasmo sta nella loro originalità, che ha fatto parlare anche tra chi di solito non segue il mondo dello sport. Questa volta, il modello ha conquistato anche chi non è appassionato di ghiaccio e medaglie, grazie a dettagli come i decori ispirati alla neve e alle piste di curling.

Non sono proprio il tipo da Olimpiadi invernali. Ma all'inizio di questa settimana, con i Giochi in corso e le chat di gruppo in fermento, ho pensato di dare un'occhiata per capire tutto quell'entusiasmo. Guardavo a metà, facevo doomscrolling per l'altra metà e nel frattempo cercavo su Google le regole. Slittino? Ancora poco chiaro. Skeleton? Terrorizzante. Curling? Profondamente confuso ma stranamente rilassante. Un sacco di spazzolate, sguardi intensissimi e una tensione molto educata. Poi l'ho visto: uno Swoosh bianco brillante. Mi sono spinto in avanti. Era. era una Nike Air Force 1?