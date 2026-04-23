Quell' auto corre troppo | preso con 10mila euro di droga

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Todi mentre si trovava alla guida di un'auto in cui sono state trovate circa 10.000 euro di droga. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, e l’uomo, di origini marocchine, è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato la droga e ha portato il ragazzo in caserma per le procedure di rito.

I carabinieri di Todi hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini marocchine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato da un'auto lanciata a tutta velocità lungo la strada statale 448 e vicino allo svincolo di Ponte Rio della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki Notizie correlate Truffa ai nonni a Oggiono: preso il finto carabinier con 10mila euroI carabinieri hanno arrestato a Oggiono un uomo di 37 anni, residente a Napoli, accusato di aver sottratto 10mila euro tra contanti e gioielli a una... Leggi anche: Esce da un immobile con la droga, scatta il blitz all'alba: trovato con oltre 10mila euro