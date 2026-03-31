Esce da un immobile con la droga scatta il blitz all' alba | trovato con oltre 10mila euro

Nella mattinata di lunedì 30 marzo, gli agenti della polizia di Ferrara hanno effettuato un'operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 24 anni. L’individuo è stato fermato mentre usciva da un immobile con della droga e, durante il controllo, sono stati trovati oltre 10.000 euro in contanti. L’operazione si è svolta all’alba e ha coinvolto diverse unità di polizia.

Blitz in città. In un’operazione condotta nella giornata di lunedì 30 marzo, infatti, gli agenti della polizia di Ferrara hanno tratto in arresto un 24enne. L’intervento è il risultato di una attività di osservazione e pedinamento iniziata sin dalle prime ore del mattino. L’intervento degli agenti ha permesso di bloccare il veicolo e procedere a perquisizione. All’interno della vettura, nascosti in uno zaino, sono stati rinvenuti e sequestrati 500 grammi di marijuana e 8.785 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento diretto dell'attività illecita. La perquisizione è stata allargata anche all’abitazione, dove gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato altri 16,83 grammi di hashish, 5,49 grammi di cocaina e ulteriori 2. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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