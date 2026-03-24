Referendum giustizia 2026 vince il No | il popolo si sta stufando del Governo Meloni e delle promesse non mantenute

Da ilgiornaleditalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel referendum sulla giustizia del 2026, il risultato ha mostrato una netta vittoria del no. I cittadini hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle proposte del governo in materia di riforme giudiziarie. Il dato riflette un certo malcontento nei confronti delle promesse non mantenute e delle decisioni prese dall’esecutivo in questa materia. La consultazione ha coinvolto milioni di elettori in tutto il paese.

Vedendo il risultato, sembra un segnale che il popolo italiano si stia stufando delle promesse non mantenute da Giorgia Meloni, come l’abolizione delle accise, del blocco navale, Flat Tax e le pensioni Si è conclusa la votazione per il referendum sulla riforma della giustizia con la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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