Referendum giustizia 2026 vince il No | il popolo si sta stufando del Governo Meloni e delle promesse non mantenute

Nel referendum sulla giustizia del 2026, il risultato ha mostrato una netta vittoria del no. I cittadini hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle proposte del governo in materia di riforme giudiziarie. Il dato riflette un certo malcontento nei confronti delle promesse non mantenute e delle decisioni prese dall’esecutivo in questa materia. La consultazione ha coinvolto milioni di elettori in tutto il paese.

Vedendo il risultato, sembra un segnale che il popolo italiano si stia stufando delle promesse non mantenute da Giorgia Meloni, come l’abolizione delle accise, del blocco navale, Flat Tax e le pensioni Si è conclusa la votazione per il referendum sulla riforma della giustizia con la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, vince il No: il popolo si sta stufando del Governo Meloni e delle promesse non mantenute Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla giustizia: «Governo Meloni più debole». Verona capoluogo in controtendenza dove vince il "Sì" Referendum giustizia, la separazione delle carriere è un gesto liberale e anti-fascista, votare "sì" non significa approvare governo MeloniQuesta riforma non è la rivincita di Berlusconi né, tanto meno, attua il disegno di Licio Gelli. Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma Tutto quello che riguarda Governo Meloni Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere; Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioni; Il No vince il Referendum sulla giustizia, la reazione di Giorgia Meloni: Occasione persa; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no. Referendum Giustizia 2026, i risultati: il No vince con il 53,7%, Meloni ammette la sconfitta: Italiani hanno deciso, andiamo avantiI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: ha vinto il No con il 53,3%, con affluenza record al 55,88%, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati ... fanpage.it RISULTATI REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: NO VINCE COL 54% | Meloni: andiamo avanti. Pd c’è nuova maggioranzaRisultati Referendum Giustizia 2026 Costituzionale: diretta scrutinio, proiezioni exit poll, ha vinto No sul Sì alla riforma Nordio, cosa cambia e scenari ... ilsussidiario.net Il risultato del referendum è stato un segnale chiaro, ma il Governo Meloni fa finta di niente. Gli italiani hanno chiesto serietà, eppure la risposta di Palazzo Chigi è il silenzio assoluto. Mentre il Paese aspetta risposte su lavoro e tutele, ogni giorno spuntano n - facebook.com facebook Referendum, gelo a destra dopo la prima sconfitta del governo Meloni: “Non ha significato politico”. Salvini: “Avanti” x.com