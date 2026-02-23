Nasce il gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra con vista sulle prossime elezioni

La creazione del nuovo gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra a Venezia deriva dalla volontà di rafforzare la presenza politica locale in vista delle prossime elezioni. La decisione si è resa necessaria dopo la fine della collaborazione con la lista civica Venezia Verde Progressista, di cui facevano parte anche Sinistra Italiana ed Europa Verde. Questo rinnovato schieramento mira a portare nuove proposte ambientali e sociali in consiglio comunale. La formazione si prepara a presentare la propria piattaforma politica.

L'annuncio oggi in municipio del consigliere Giangranco Bettin con il leader di Si e deputato di Avs Nicola Fratoianni, che dichiara: «Siamo in campo per vincere le elezioni e governare Venezia» Nasce il gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra a Venezia, che va oltre il vecchio gruppo Venezia Verde Progressista, lista civica di cui erano già membri fondatori Sinistra italiana (Si) ed Europa Verde. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al municipio di Mestre alla presenza del consigliere comunale, Gianfranco Bettin, il segretario di Si e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, il capogruppo Avs in Regione, Carlo Cunegato e la capogruppo dei deputati rossoverdi Luana Zanella. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Money.it. . Bonelli accusa Trump e Meloni di essere “complottisti” Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra interviene nel dibattito politico accusando la destra di portare avanti una strategia di delegittimazione della magistratura attraverso campagne di discr - facebook.com facebook

Alleanza Verdi e Sinistra si candida a guidare il Paese. Per farlo dobbiamo entrare nelle periferie delle città, dove emergono le contraddizioni più dure e dove troppo spesso attecchisce il populismo. È lì che AVS deve rafforzare politiche sociali di inclusione, c x.com