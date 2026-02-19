concerto di sveva e spettacolo scappati di casa al teatro boni di acquapendente

Sabato, il concerto di Sveva e lo spettacolo “Scappati di casa” hanno attirato molti spettatori al Teatro Boni di Acquapendente, dopo il successo del ballo in maschera di Carnevale. Sveva ha interpretato alcuni brani dal vivo, mentre l’evento teatrale ha coinvolto il pubblico con una commedia sulla fuga di ragazzi e genitori. La sala ottocentesca si è riempita di musica e risate, offrendo un momento di svago nel cuore della provincia di Viterbo. La stagione prosegue con altri appuntamenti, tra musica e teatro.

CONCERTO DI SVEVA E SPETTACOLO “SCAPPATI DI CASA” AL TEATRO BONI Doppio appuntamento nel fine settimana ad Acquapendente tra musica e commedia ACQUAPENDENTE (VT) – Dopo il ballo in maschera di Carnevale, che come da tradizione ha riempito di musica e allegria la sala ottocentesca, riprende al Teatro Boni di Acquapendente (provincia di Viterbo) la stagione diretta da Sandro Nardi con un doppio appuntamento nel fine settimana. Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21:30 è in programma il concerto di Sveva, artista originaria della provincia di Viterbo, la cui musica si muove nel pop d’autore, in uno spazio intimo e sospeso, dove la parola diventa elemento centrale e la musica accompagna senza sovrastare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

