Quattro ore di sciopero Cobas per il 27 aprile | possibili disagi per le corse di Autolinee Toscane

Lunedì 27 aprile si svolgerà uno sciopero di quattro ore proclamato dai Cobas Lavoro Privato, che potrebbe causare ritardi o cancellazioni delle corse dei bus di Autolinee Toscane nel servizio urbano di Firenze. La protesta coinvolge il personale dell’azienda e potrebbe influenzare la regolare circolazione dei mezzi pubblici durante la giornata. Non sono stati previsti servizi sostitutivi o misure di gestione specifiche in vista dello sciopero.

FIRENZE – Lunedì (27 aprile) i bus di At-autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano di Firenze a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato. Il servizio non sarà garantito dalle 17,30 alle 21,30. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore di lavoro. La regolarità del servizio dalle 17,30 alle 21,30, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero aziendale di 4 ore del 4 giugno, proclamato da Cobas Lavoro Privato, fu del 20,64 per cento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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