Sciopero bus Autolinee Toscane a Firenze | per 4 ore lunedì 27 aprile I motivi della protesta

Lunedì 27 aprile 2026, i servizi di trasporto pubblico urbano a Firenze potrebbero subire disagi a causa di uno sciopero di quattro ore indetto dai COBAS Lavoro Privato. La protesta riguarda i mezzi di Autolinee Toscane e potrebbe causare ritardi o cancellazioni delle corse durante la giornata. La mobilitazione coinvolge il personale dell’azienda e si svolge in orario diurne.

FIRENZE – Lunedì 27 aprile 2026, i bus di At-autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano di Firenze a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato. Il servizio non sarà garantito dalle 17,30 alle 21,30. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore di lavoro. La regolarità del servizio dalle 17.30 alle 21.30, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero aziendale di 4 ore del 04.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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