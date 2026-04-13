Sciopero Cobas possibili disagi su tram T1 e T2
Domenica 19 aprile potrebbe verificarsi qualche disservizio sulle linee di tram T1 e T2 a causa di uno sciopero di quattro ore indetto dai Cobas. L'agitazione potrebbe portare a ritardi o cancellazioni delle corse, influenzando il normale andamento del servizio. La manifestazione riguarda il settore del trasporto pubblico locale e coinvolge le due linee di tram interessate.
Domenica 19 aprile il servizio tranviario sulle linee T1 e T2 potrebbe subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da COBAS. L’astensione dal lavoro è prevista dalle 13:00 alle 17:00.La regolarità del servizio, viene indicato, dipenderà dal numero di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tramvia: sciopero dei Cobas domenica 19 aprile sulle linee T1 e T2FIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 4 ore...
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