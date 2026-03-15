Nuove condotte in strada e cantiere idrico di Hera | lavori in città cambia la viabilità

Da lunedì 16, via Carlo Porta a Ferrara sarà chiusa al transito per lavori di realizzazione della rete idrica da parte di Hera. La chiusura riguarda tutta la strada e interessa le attività di cantiere in corso in città. La modifica alla viabilità è dovuta agli interventi di Hera e si protrarrà fino a nuova comunicazione. La zona sarà interessata da nuove condotte e lavori stradali temporanei.

Lavori in città. Da lunedì 16 è prevista la chiusura al transito di via Carlo Porta, a Ferrara, per lavori di realizzazione della rete idrica per conto di Hera. L'intervento sarà articolato in due fasi operative: in un primo momento è prevista la chiusura al traffico di via Carlo Porta, nel tratto compreso tra via Ippolito Nievo (escluso l'accesso alla via) e via Verga esclusa verso via Ferraresi. Nella seconda fase, invece, ai provvedimenti già spiegati in precedenza si aggiunge la chiusura dell'area di intersezione via Verga-via Carlo Porta verso via Ferraresi. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al completamento degli interventi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Nuove reti idriche e teleriscaldamento, al via il maxi cantiere in tre fasi in zona Montefiore: come cambia la viabilitàPrenderà il via lunedì 19 gennaio la prima fase dei lavori di potenziamento della rete di acquedotto in via Redichiaro, nel tratto compreso tra la... Lavori di rinnovo alla rete idrica, cambia la viabilità in città e l'accesso all'ospedaleScatteranno lunedì 23 febbraio e proseguiranno fino al 31 marzo i lavori di rinnovo della rete idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra... Approfondimenti e contenuti su Nuove condotte Discussioni sull' argomento BERCHIDDA: COLLEGAMENTO DELLE NUOVE CONDOTTE IN VIA GORIZIA; Nuove condotte in strada e cantiere idrico di Hera: lavori in città, cambia la viabilità; RETE FOGNARIA, MAXI INTERVENTO TRA VIA PISACANE E VIA DELLA REPUBBLICA: PIÙ SICUREZZA E MENO ALLAGAMENTI; Filovia, nuovi lavori in via Mameli: prima la sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto, poi le banchine delle fermate. Acquedotto in tilt, cantieri raddoppiati per le nuove condotte(N.B.) Dopo l'ennesima rottura sulla condotta principale tra Anguillara e Bagnoli, il Centro Veneto Servizi corre ai ripari e forza i tempi di realizzazione della nuova conduttura: entro tre settimane ... ilgazzettino.it La è un maxi-progetto strategico da per rendere il sistema idrico della più sicuro e resiliente. Con l’ultimo intervento sono entrati in funzione nuovi serbatoi e nuove condotte tra facebook #Cabras, martedì 10 marzo i tecnici di #Abbanoa effettueranno i collegamenti delle nuove condotte realizzate nelle vie Tharros, Cairoli, Mazzini e Battisti: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni a Cabras e nelle località di Solanas e Pesaria dalle 8 x.com