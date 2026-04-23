Quartetto Maffei | Beethoven dalla drammaticità dell’espressione alla perfezione della sintesi
Domenica 26 aprile alle 11, in Fucina Machiavelli, si terrà l’ultimo concerto della stagione con il Quartetto Maffei. Il gruppo eseguirà l’intera serie di quartetti di Beethoven, un ciclo iniziato quest’anno per celebrare i 25 anni di attività. La performance si svolge nel contesto di un progetto dedicato all’esecuzione completa delle composizioni del compositore tedesco.
Ultimo appuntamento della stagione, domenica 26 aprile alle 11 in Fucina Machiavelli, con il ciclo dedicato all’esecuzione integrale dei Quartetti di Beethoven, che lo storico Quartetto Maffei ha intrapreso quest’anno per festeggiare i 25 anni di attività. Questa domenica vedremo accostati due.🔗 Leggi su Veronasera.it
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