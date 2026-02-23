Dalla Grande Onda al monte Fuji | la ricerca della perfezione di Hokusai in mostra a Torino

Hokusai ha ispirato generazioni con le sue opere e la sua passione per la perfezione artistica. La mostra a Torino mette in mostra oltre 50 stampe originali, tra cui alcune delle sue più iconiche. La rassegna nasce dalla volontà di far conoscere il suo metodo di lavoro e la cura con cui realizzava ogni dettaglio. I visitatori possono ammirare le sue incisioni, testimonianza concreta della sua dedizione. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

Hokusai a Torino: il "vecchio pazzo per il disegno" rivive alla Galleria Elena Salamon Torino si prepara a celebrare il genio indiscusso dell'arte giapponese con una rassegna di eccezionale valore documentario e artistico. Dal 6 marzo al 24 aprile 2026, la Galleria Elena Salamon ospita la mostra "Hokusai. Il segno che diventa vita". Negli spazi di piazzetta IV Marzo saranno esposte oltre 180 xilografie originali di Katsushika Hokusai, l'artista che con il suo stile rivoluzionario ha saputo costruire un ponte eterno tra Oriente e Occidente. L'esposizione mette in luce come l'opera di Hokusai abbia radicalmente trasformato il corso della storia dell'arte moderna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it In arrivo a Palazzo Bonaparte la mostra "HOKUSAI. Il grande maestro dell'arte giapponese", un ponte artistico e culturale tra l'Italia e il Sol LevanteDomani apre a Palazzo Bonaparte la mostra dedicata a Katsushika Hokusai. La palla di fuoco dietro il Monte Fuji: lo spettacolare video che fa pensare a un'esplosioneUn video sta facendo il giro dei social, mostrando una palla di fuoco dietro il Monte Fuji. Argomenti discussi: La PA sull'onda della rivoluzione dell'intelligenza artificiale; Tre mostre per chi ama il Giappone da vedere ora in Italia; Elena Salamon: Io, figlia e nipote di galleristi, e la mia vita fantasy tra le stampe di Hokusai. Ecco dove vado a caccia di capolavori; Torino, arriva l'arte giapponese: 180 capolavori del maestro Hokusai alla Galleria Elena Salamon. Dal 5 marzo una mostra tutta dedicata al maestro giapponese della «Grande onda» e delle vedute del Monte Fuji nell'iconica galleria di piazza IV Marzo