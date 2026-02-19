Il Quartetto Razumovsky del Beethoven maturo al Teatro Fucina Machiavelli

Il Quartetto Razumovsky si esibisce al Teatro Fucina Machiavelli domenica 22 febbraio alle 11, portando in scena i quartetti di Beethoven. La scelta di questa formazione deriva dalla passione del Quartetto Maffei per le composizioni di Beethoven, che desiderano rivivere in modo fedele. L’evento fa parte di un ciclo dedicato all’opera completa dei Quartetti per archi del compositore tedesco. La musica di Beethoven riempirà il teatro con le sue sonorità intense e coinvolgenti, attirando gli appassionati di musica classica.

Questa domenica 22 febbraio alle 11 in Fucina Machiavelli, nuovo appuntamento del ciclo di esecuzione integrale dei Quartetti per archi di Ludwig van Beethoven proposto dallo storico Quartetto Maffei. Domenica affronteremo il primo dei Quartetti op. 59, chiamati anche "Quartetti russi" perché dedicati al conte Andrea Kyrillovic Razumovsky (1752-1836), ambasciatore russo a Vienna che commissionò al compositore brani contenenti temi russi. Scritti tra il 1805 e il 1806, questi lavori aprono la stagione del Beethoven maturo: più ampio, audace e visionario, con un linguaggio che rompe gli schemi del classicismo e anticipa i grandi sviluppi del romanticismo, ma ancora perfettamente in equilibrio tra passato e futuro.🔗 Leggi su Veronasera.it

