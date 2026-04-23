quanto dobbiamo preoccuparci di mythos

Una nuova intelligenza artificiale sviluppata da una società di tecnologia sta dimostrando di individuare in modo rapido le vulnerabilità di sicurezza nei sistemi informatici. La sua capacità di analizzare e rilevare criticità in tempi ridotti ha attirato l’attenzione degli esperti del settore. La questione riguarda la potenzialità di questa tecnologia di essere usata sia per scopi difensivi che offensivi, sollevando discussioni sulla gestione delle sue implicazioni pratiche.

La nuova intelligenza artificiale di Anthropic è velocissima a scoprire le falle di sicurezza nei sistemi che fanno funzionare il mondo, forse troppo La società statunitense Anthropic sta indagando su alcuni sospetti accessi non autorizzati a Mythos, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale che da inizio aprile sta suscitando forti preoccupazioni tra gli esperti informatici. Mythos infatti ha mostrato di saper identificare con grande facilità le falle di sicurezza nei sistemi informatici, che potrebbero essere sfruttate per compiere attacchi a molti servizi online compresi quelli bancari e delle infrastrutture, da quelle energetiche a quelle dei trasporti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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