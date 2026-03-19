In una cittadina universitaria del Kent, nel sud-est dell’Inghilterra, sono stati registrati venti casi di meningite B in pochi giorni, con due persone decedute. La notizia ha attirato l’attenzione, portando a riflettere sulla presenza del batterio anche in Italia. Finora, non ci sono segnalazioni di casi simili nel nostro Paese. La situazione in Inghilterra ha riacceso i dibattiti sulla prevenzione e la sorveglianza.

Nel giro di pochi giorni, in una cittadina universitaria del Kent, nel sud-est dell’Inghilterra, si sono concentrati 20 casi di meningite B, con due decessi. Numeri piccoli in assoluto, ma sufficienti a riportare la malattia al centro del dibattito pubblico europeo. La dinamica è quella già osservata in altri contesti: un cluster circoscritto, che si sviluppa rapidamente, probabilmente a partire da un evento “sociale” tra studenti. Le autorità sanitarie britanniche parlano di episodio “esplosivo”, ma evitano con cautela il termine epidemia. Ed è una distinzione tutt’altro che semantica. Nel Regno Unito, infatti, la meningite meningococcica resta una malattia rara. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meningite B, il caso UK riaccende l’attenzione: quanto dobbiamo preoccuparci in Italia

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