quanto dobbiamo preoccuparci di questo colossale ghiacciaio

Il ghiacciaio Thwaites, in Antartide, sta diventando sempre più instabile. Gli scienziati osservano con preoccupazione il suo rapido degrado, perché potrebbe far salire il livello del mare e influenzare milioni di persone che vivono lungo le coste di tutto il mondo. La situazione è seria e richiede attenzione immediata.

Il Thwaites nell'Antartide occidentale è sempre più instabile, e potrebbe cambiare la vita ai milioni di persone che vivono sulle coste di tutto il mondo Nel 1967 un colossale ghiacciaio antartico fu dedicato a Fredrik T. Thwaites per ricordare l’importanza dei suoi studi nella geologia glaciale. Ma la storia prende spesso strade inattese, soprattutto quando c’è di mezzo il riscaldamento globale. A distanza di quasi sessant’anni, per alcuni il nome di Thwaites non ricorda più un professore statunitense ed evoca qualcosa di molto diverso: l’Apocalisse. A causa del riscaldamento dell’acqua marina, il grande ghiacciaio sta fondendo velocemente e, negli scenari più pessimistici, potrebbe destabilizzare gran parte dell’Antartide occidentale, con gravi conseguenze per l’intero pianeta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

