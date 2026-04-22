Tyra Caterina Grant, italiana, ha ottenuto una wild card per le qualificazioni del torneo WTA 1000 di Madrid. Dopo aver passato con successo il tabellone cadetto, oggi si prepara ad esordire nel main draw dell’evento che si svolge sulla terra battuta in altura in Spagna. La sua posizione nel ranking attuale non è specificata, ma una vittoria potrebbe consentirle di guadagnare diverse posizioni e migliorare la propria classifica internazionale.

L’ azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ha superato il tabellone cadetto ed oggi esordirà a nel main draw a Madrid, nel torneo in altura sulla terra battuta iberica di categoria WTA 1000. La tennista italiana lo scorso anno aveva nuovamente ricevuto un invito per il tabellone cadetto, ma si era fermata nel secondo turno delle qualificazioni. Per questo motivo, l’azzurra al termine del torneo scarterà 20 punti, ma ne ha già incassati 30 per l’accesso al tabellone principale. Il match odierno, contro la francese Elsa Jacquemot, invece, metterà in palio ulteriori 35 punti: l’azzurra nell’aggiornamento di lunedì scorso era 262ma a quota 260 punti, mentre nella graduatoria virtuale è già 245ma con 270.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qual è il ranking di Tyra Grant e quante posizioni potrebbe guadagnare vincendo una partita a Madrid

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