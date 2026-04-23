Quando un urlo diventa arte | le esultanze coreografiche della Juventus

Durante le partite di calcio, ci sono momenti in cui le esultanze diventano vere e proprie espressioni artistiche. Le reazioni dei giocatori dopo aver segnato un gol spesso si trasformano in coreografie spontanee, capaci di coinvolgere tifosi e spettatori. Questi gesti, che vanno oltre la semplice gioia, sono diventati un elemento distintivo nel modo di festeggiare, creando scene che restano impresse nelle memorie di chi assiste alle partite.

C’è un momento del calcio che va oltre il risultato, un istante sospeso in cui il tempo si ferma e lo stadio esplode: il goal. Questo dettaglio non passa inosservato in casa bianconera, che da quest’anno a questa parte l’esultanza del goal diviene un abbraccio coreografico presentato dai giocatori. Le esultanze hanno assunto un valore ancora più simbolico: non semplici gesti ma dichiarazioni di identità. Da Del Piero ad Yildiz. Due epoche diverse, unite dallo stesso talento. Da un lato il passato, dall’altro il presente che guarda al futuro: Alessandro Del Piero e Kenan Yildiz rappresentano l’essenza del numero dieci bianconero, non solo per ciò che mostrano con il pallone, ma anche per il modo in cui scelgono di raccontarsi dopo un goal.🔗 Leggi su Stilejuventus.com La nuova esultanza dei giocatori della Juventus clamorosa Notizie correlate Quando l’arte diventa un diritto: le biblioteche che prestano capolavoriNel piccolo comune di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, accade qualcosa di straordinario. Rinascimento Got Talent: quando l’arte diventa spettacolo e ironiaRinascimento Got Talent porta sul palco un format ironico che trasforma i grandi maestri dell’arte in protagonisti di un talent show tra divulgazione...