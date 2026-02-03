Quando l’arte diventa un diritto | le biblioteche che prestano capolavori

Nel piccolo comune di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, le biblioteche stanno facendo qualcosa di diverso dal solito. Una signora entra, si ferma davanti a un’illustrazione di Biancaneve, sembra pensarci su, e poi decide di portarla a casa. È un gesto semplice, ma mostra come l’accesso ai libri e alle immagini possa diventare un diritto reale per tutti.

Nel piccolo comune di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, accade qualcosa di straordinario. Una signora entra in biblioteca, si ferma davanti a un'illustrazione di Biancaneve, esita, poi torna indietro e la porta a casa. Non è un furto, è un prestito. Proprio come farebbe con un libro, quella donna ha scelto un'opera d'arte che vivrà con lei per quarantacinque giorni, appesa nel suo salotto o nella sua camera da letto. Benvenuti nel mondo delle artoteche, luoghi dove l'arte smette di essere privilegio di pochi per diventare patrimonio condiviso. L'idea non è nuova, ma la sua diffusione in Italia resta timida, quasi clandestina.

