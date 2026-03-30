Rinascimento Got Talent | quando l’arte diventa spettacolo e ironia

Rinascimento Got Talent porta sul palco un format ironico che trasforma i grandi maestri dell’arte in protagonisti di un talent show tra divulgazione e comicità.. Un nuovo sold out per la rassegna Un palco per la città: ieri sera il Cineteatro Metropolitano ha accolto il pubblico con Rinascimento (e non solo) Got Talent, uno spettacolo che ha trasformato i grandi maestri dell’arte in protagonisti di un talent show, mescolando divulgazione, comicità e un pizzico di irriverenza. “Arte in scena: il Rinascimento diventa un talent”, recita una delle frasi chiave dello spettacolo, che ha saputo mantenere la promessa. Un format originale tra storia e intrattenimento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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