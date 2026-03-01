No i video dei cani che scelgono i loro umani non sono veri ma sono bellissimi lo stesso

Sulle piattaforme social, in particolare su TikTok, stanno spopolando video che mostrano cani che sembrano scegliere i loro umani. Questi filmati sono realizzati tramite tecniche di editing o effetti speciali, ma attirano molte visualizzazioni e commenti positivi. Non si tratta di eventi reali, ma la loro popolarità dimostra quanto siano apprezzati dai fruitori.

Sulle piattaforme social, in particolare su TikTok, stanno spopolando filmati generati dall'Intelligenza Artificiale che ritraggono scene cariche di commozione: all'interno di un canile, alcune persone attendono in silenzio mentre un cane cammina tra loro, annusa e infine sceglie il suo futuro compagno tra gli applausi generali. Sebbene queste immagini non siano reali, il loro successo planetario, con milioni di visualizzazioni, rivela un desiderio profondo di cambiare prospettiva sul tema delle adozioni, mettendo al centro la volontà dell'animale. Il messaggio veicolato da queste creazioni digitali è potente: l'adozione non dovrebbe essere un atto unilaterale basato solo sul "colpo di fulmine" dell'umano, ma un incontro tra due sensibilità.