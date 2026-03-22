“Noi che siamo padani, abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. La base leghista torna a cantare uno dei suoi storici cori in occasione del funerale di Umberto Bossi a Pontida. Fuori dal sagrato della Chiesa in tanti rimpiangono “il Senatùr”. E lo ricordano con gli slogan della vecchia Lega Nord. “Secessione”, “Roma Ladrona” scandiscono i militanti che sul sagrato della chiesa fischiano l’attuale segretario Matteo Salvini etichettandolo come “traditore”. Fischi misti ad applausi anche per la premier Meloni. All’uscita del feretro, il coro degli Alpini intona il Va Pensiero prima che il corteo funebre parta per il cimitero, circondato da due ali di fazzoletti verdi e bandiere con il Sole delle Alpi, di fronte al pratone di Pontida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Bossi, la base leghista si raduna a Pontida per omaggiare “il Senatur”: “Noi padani veri, i traditori sono al ministero”. Il videoracconto

Articoli correlati

Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

Una raccolta di contenuti su Funerali di Bossi la base leghista si...

Temi più discussi: Bossi, ai funerali nel monastero di Pontida solo famiglia, amici e ospiti; Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a Pontida; Per Bossi 'funerale di popolo' domenica a Pontida.

I funerali di Umberto Bossi a Pontida. Lo striscione: «Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi»Sul sagrato si sono fermati Giancarlo Giorgetti, con la cravatta verde, Matteo Salvini in camicia verde e cravatta scura, Luca Zaia e Attilio Fontana. Al suo arrivo Zaia si è abbracciato con Giorgetti ... laprovinciadicomo.it

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Applausi all'arrivo del feretro«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it

Ai funerali di Umberto Bossi a Pontida emergono nuove tensioni interne alla Lega: Matteo Salvini viene contestato da parte della base, mentre Luca Zaia riceve applausi. Sullo sfondo resta aperta la questione dell’eredità politica del fondatore: https://fanpa.ge/ facebook

Momenti di tensione all’arrivo di Matteo #Salvini ai funerali di Umberto #Bossi, dove alcuni militanti lo hanno contestato urlando “molla la camicia verde” e “vergogna”. Cori anche a #Pontida in ricordo del fondatore della Lega, mentre all’abbazia applausi x.com