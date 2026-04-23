Durante la stagione di Ferrara Musica, la musica di Beethoven torna a essere protagonista con il ritorno della Filarmonica Toscanini diretta da Roberto Abbado. Il concerto vede anche il debutto della violinista Midori, che si esibisce per la prima volta in questa occasione. L’evento si inserisce in un ciclo di concerti dedicati a riaccendere l’attenzione sulle opere del compositore tedesco, noto per aver sfidato le convenzioni del suo tempo.

Il genio di Beethoven rivive nella stagione di Ferrara Musica con il ritorno della Filarmonica Toscanini, diretta da Roberto Abbado e con il debutto della violinista Midori. Oggi, alle 17, il Teatro Comunale ospiterà il secondo dei tre ’Family Concert’, ciclo che nasce dalla volontà di abbattere le barriere tra la grande tradizione colta e il pubblico più giovane, offrendo un’esperienza d’ascolto di altissimo profilo in un’atmosfera conviviale e pomeridiana. Per favorire la partecipazione delle famiglie, Ferrara Musica ha proposto una tariffa dedicata, che prevede un biglietto di 8 euro per gli adulti accompagnatori e l’ingresso libero per bambini e ragazzi fino ai 18 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando Beethoven rompe le convenzioni. È Family Concert

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