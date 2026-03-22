Family concert della Form alla Fenice

Un concerto familiare si è svolto alla Fenice, organizzato dall'ente formativo. Tra i partecipanti, c'era anche un personaggio ispirato a Topolino nei panni di un apprendista stregone, che ha fatto da cornice all’evento. L’evento ha coinvolto bambini e adulti in un pomeriggio dedicato alla musica e alla fantasia. La performance ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Chi ricorda il maldestro Topolino nei panni di un apprendista stregone a cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro stregone? Quella musica del cortometraggio della Walt Disney, ‘Fantasia’, mentre la scopa si anima e inizia a camminare trasportando secchi d’acqua è l’opera più famosa e più eseguita di Paul Dukas, ‘L’apprenti sorcier’ (‘L’apprendista stregone’). La Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana la eseguirà nel family concert dal titolo ‘Pierino, il lupo e altre avventure’, in programma oggi (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione LeMuse - Senigallia Concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Family concert della Form alla Fenice Articoli correlati La Form con un "family concert"Chi non ricorda il maldestro Topolino nei panni di un apprendista stregone a cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro... Family Concert. Così “Pinocchio disegna la musica“Tornano i Family Concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica, destinati a bambini, ragazzi e famiglie. L'idole de toute une génération Aggiornamenti e notizie su Family concert Temi più discussi: A Fabriano il family concert della FORM Pierino, il lupo e altre avventure; Senigallia Concerti ospita Pierino e il lupo con la FORM; Festa dell’Europa 2026 a Macerata; San Severino, il 21 marzo escursione guidata alle grotte di Sant’Eustachio. Pierino e il Lupo, family concert per Senigallia ConcertiPer festeggiare l’arrivo della primavera Senigallia Concerti propone il Family Concert, un appuntamento imperdibile per le famiglie. L’appuntamento è per domenica 22 marzo alle ore 17 al Teatro La F ... senigallianotizie.it Korsten sul podio della Form, a Fabriano con la Filarmonica Marchigiana si esibisce anche il violoncellista Ettore PaganoFABRIANO - La grande musica sinfonica torna all’interno del teatro Gentile di Fabriano a partire da questa sera, con l’evento che aprirà una stagione fatta di sei concerti in abbonamento e un Family ... corriereadriatico.it Un’orchestra da favola: a Fabriano il family concert della FORM Chi ricorda il maldestro Topolino nei panni di un apprendista stregone a cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro stregone Quella musica del cortometraggio della Walt Di - facebook.com facebook