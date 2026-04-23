In Europa, cresce il dibattito sulla riduzione dell’uso di carburanti fossili, in particolare nel settore dei trasporti. L’attenzione si concentra sul trasporto aereo, considerato uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra. Le proposte mirano a limitare la domanda di carburante per favorire alternative più sostenibili. Queste iniziative fanno parte di un movimento più ampio che mira a cambiare le abitudini di mobilità e a ridurre l’impatto ambientale.

È il principio della «distruzione della domanda»: per ora interessa soprattutto il trasporto aereo, e c'entra sempre il blocco dello stretto di Hormuz Gli operatori del mercato del petrolio e gli analisti stanno parlando sempre di più di «distruzione della domanda» anche in Europa, come conseguenza della guerra in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz. Per “distruzione della domanda” s’intende questo: non c’è più abbastanza petrolio per tutti e qualcuno deve smettere di usarlo. Le misure che sono state prese finora per cercare di nascondere la scarsità di petrolio, come il ricorso alle riserve di emergenza o le sovvenzioni introdotte dai governi per contenere artificialmente l’aumento dei prezzi, sono superate e non bastano più dopo quasi due mesi di crisi nel Golfo Persico.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Qualcuno deve smettere di usare carburante anche in Europa

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