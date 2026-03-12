Il 27 dicembre 2025, la petroliera Kira K si trovava nel porto di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia, pronta a caricare 734 tonnellate di petrolio. Secondo fonti, il governo russo intende impiegare le sue navi ombra anche per attività di sabotaggio contro l’Europa, con l’obiettivo di influenzare le operazioni nel settore energetico. La presenza della nave nel porto è stata confermata dalle autorità locali.

Il 27 dicembre 2025 la petroliera Kira K era ormeggiata nel porto russo di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia, in attesa di caricare 734.000 barili di greggio della Lukoil. Secondo la lista equipaggio, a bordo c’erano marinai provenienti da Myanmar, Cina e Bangladesh. E poi altri due uomini: cittadini russi, Denis Enin e Aleksandr Kamenev, registrati come extra, ovvero personale al di fuori dell’equipaggio operativo standard. Accanto ai loro nomi, nel campo riservato ai titoli nautici, comparivano solo due lettere: NA. Not available,Non disponibile. Enin e Kamenev non erano marinai. Entrambi erano veterani del Gruppo Wagner. La loro presenza sulla Kira K non è un caso isolato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Putin vuole usare le sue navi ombra anche per sabotaggi contro l’Europa

