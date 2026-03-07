Una nuova ricerca ha identificato una proteina che influisce sulla difficoltà di smettere di usare cocaina. La scoperta riguarda un elemento biologico che sembra giocare un ruolo chiave nel comportamento di dipendenza. La ricerca ha analizzato il legame tra questa proteina e le reazioni del cervello alle sostanze stupefacenti. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per comprendere meglio i meccanismi della dipendenza.

Recidivare nell’uso di cocaina non è semplicemente una questione di forza di volontà o di scelta personale. Recenti ricerche mostrano che la dipendenza può derivare da cambiamenti duraturi nei circuiti cerebrali, rendendo estremamente difficile interrompere l’uso della droga. Gli scienziati della Michigan State University hanno scoperto che la cocaina modifica il funzionamento dell’ippocampo, una regione chiave per la memoria e l’apprendimento. Lo studio, pubblicato su Science Advances e sostenuto dal National Institutes of Health, fornisce nuove spiegazioni sul perché smettere di usare cocaina sia così complesso e suggerisce possibili strategie farmacologiche per il trattamento. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Scoperta la proteina che rende difficile smettere di usare cocaina

