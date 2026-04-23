Un giovane ha inviato una diffida ufficiale al governo chiedendo di non usare il nome di un noto fondatore dell’azienda energetica in relazione a un piano denominato “Mattei”. La comunicazione, firmata da un parente del fondatore, si riferisce al nome utilizzato per il progetto e ne chiede l’astensione. L’atto è stato reso pubblico nel pomeriggio di oggi, nella città di Matelica.

Matelica, 23 aprile 2026 – Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei ”, a firma di Pietro Mattei. A inviare la mail via pec a Palazzo Chigi è stato uno dei nipoti ed eredi del fondatore dell’Eni, morto nel 1962 in un incidente aereo. Pietro Mattei aveva otto anni quando lo zio scomparve, sposato ma senza lasciare figli. La lettera di Pietro. Nella lettera l’operato della premier Giorgia Meloni viene definito “in totale antitesi” con le gesta di Mattei e l’uso del suo nome “ finalizzato a scopi di propaganda che rischiano di distorcere figura ed eredità politica del fondatore” dell’Eni. Invece di perseguire “la sovranità energetica nazionale” il governo mostra “una marcata subordinazione agli interessi degli Usa ”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietro, nipote del fondatore dell’Eni e la diffida al governo: “Non usi il nome Mattei per il Piano”

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