Il nipote di Mattei diffida Meloni | Smetta di usare il nome di mio zio per il suo Piano

Pietro Mattei, nipote e erede di Enrico Mattei, ha inviato una diffida a Giorgia Meloni, chiedendo di smettere di utilizzare il nome di famiglia. La richiesta si riferisce all’uso del cognome di suo zio dopo tre anni di governo e due dall’avvio di un Piano strategico di partenariato con i Paesi africani. La comunicazione è stata resa pubblica e si concentra sulla tutela dell’eredità familiare.

Pietro Mattei, uno dei nipoti ed eredi di Enrico fondatore dell’Eni, ha diffidato Giorgia Meloni «dall’uso del cognome di famiglia dopo tre anni di governo e due dall’avvio del Piano strategico di partenariato con i Paesi africani ». Lo riporta La Stampa, che ha ricevuto una lettera dal nipote dell’imprenditore morto nel 1962 in un incidente aereo. Enrico Mattei (Ansa). Le accuse dell’erede di Mattei a Meloni. Meloni ha intitolato il suo Piano al fondatore dell’Eni in virtù del rapporto che aveva saputo coltivare con le nazioni africane. Ma la premier, sostiene il nipote Pietro, sta facendo esattamente «il contrario» dello zio, anche per quanto riguarda la dipendenza dagli Usa: «Sull’ immigrazione, sui costi dell’energia, sui rapporti con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il nipote di Mattei diffida Meloni: «Smetta di usare il nome di mio zio per il suo Piano» Notizie correlate “Il governo smetta di usare il nome di Enrico per il Piano Mattei”: gli eredi del fondatore Eni diffidano palazzo ChigiIl governo dovrebbe smetterla di chiamare con l’appellativo di “Piano Mattei” il suo programma per la strategia energetica e la collaborazione con i... Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: «Via il nostro nome dal suo piano»Una pec con oggetto «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sogno Double: Mattei dal Torneo delle Regioni alla volata Eccellenza con la LUISS; Sara Rattaro per Teresa Mattei: Quando il dolore personale si trasforma in giustizia per tutte: è lì che nasce la politica vera; Primavalle e il presente | l’apparato della sinistra che non smette di colpire. Il nipote di Mattei diffida Meloni: «Smetta di usare il nome di mio zio per il suo Piano»Secondo l’erede del fondatore dell’Eni l’operato della premier è «in totale antitesi» con quello dell’industriale: «Faremo causa. Stanno vendendo una scatola vuota». Pietro Mattei, uno dei nipoti ed ... lettera43.it "[...]smetta di prendere di mira Israele e di pretendere di sostituirsi allo Stato nell’esercizio delle sue prerogative. Ciò implica anche il ritiro israeliano dal territorio libanese, il disarmo di Hezbollah da parte dei libanesi, con il sostegno della comunità [...]"5/6 x.com L’europarlamentare parla di «definanziamento definitivo» per le strutture di San Marco Argentano e Cariati: «Otto milioni di euro evaporati. La Regione le ritiene opere complesse È un insulto all’intelligenza dei cittadini. Occhiuto la smetta di governare con i r - facebook.com facebook