Punti di vista | Vittoria di Savoia

Oggi ci troviamo alla galleria d’arte BKV Fine Art per seguire l’inaugurazione della mostra intitolata Il Ratto di Europa. La curatrice dell’esposizione è Vittoria di Savoia, che ha collaborato con l’amica e collega Sarah Daoui. L’evento riunisce diverse opere in un’installazione che si concentra su temi storici e artistici, attirando appassionati e visitatori interessati alla scena culturale locale.

Incontriamo Vittoria di Savoia in occasione dell’inaugurazione della mostra Il Ratto di Europa alla galleria d’arte BKV Fine Art di cui è curatrice insieme all’amica Sarah Daoui. Domanda: Com’è nato questo progetto? Risposta: Abbiamo pensato che ci fosse l’urgenza di creare un dialogo tra un’opera straordinaria come Il Ratto di Europa di Luca Giordano e una selezione di nomi emergenti. Il tema è profondamente attuale e parla di tutti noi, pertanto, insieme a Sarah, abbiamo contattato le voci più promettenti dell’arte contemporanea, perché ci raccontassero il loro punto di vista. Ne sono uscite otto storie indipendenti, personali e capaci di portare temi differenti che dialogano magnificamente con l’opera barocca.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Punti di vista: Vittoria di Savoia 18th Century's Greatest Trap: Battle of Ramillies, 1706 Notizie correlate Milan, tre punti nel finale: una vittoria con vista derby. L’avvertimento di LeaoIl 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo... Igea Virtus: 5 punti di penalizzazione, Bonina sfida SavoiaIl clima calcistico nella provincia di Caltanissetta si surriscalda non per i risultati sul campo, dove la Nuova Igea Virtus domina nettamente il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Punti di vista: Vittoria di Savoia; Ncaa all’italiana, il bilancio complessivo di una stagione ricchissima; Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Fiorentina, con la Lazio vittoria d’oro (1-0). Ora sulla zona salvezza ha 8 punti di vantaggio. Gilgeous-Alexander da 40 punti trascina i Thunder alla vittoria di DivisionLa notte NBA ha offerto dieci partite ricche di emozioni e risultati significativi, delineando ulteriormente la corsa ai playoff. Tra le stelle della serata, spicca la prestazione di Shai ... it.blastingnews.com Ciascuno di noi è portatore di punti di vista. Non di verità. Busegkrzo Epecali f Buongiorno Speciali buongiornospeciali - facebook.com facebook