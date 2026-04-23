Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli 3 ragazzi feriti in ospedale | uno è grave

Un incidente si è verificato in zona Coda di Volpe, a Eboli, dove un pulmino è finito fuori strada e si è ribaltato in un canale. Tre ragazzi sono rimasti feriti e portati in ospedale, uno di loro in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno intervenendo sul posto.

Incidente stradale in zona Coda di Volpe a Eboli, in provincia di Salerno. Tre giovani feriti in ospedale, uno è grave.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si schianta con un pulmino in tangenziale: ragazzo gravissimo in ospedaleSono davvero molto gravi le condizioni del ragazzo di 18 anni ricoverato in codice rosso al Civile: è in prognosi riservata ed è stato trasferito in... Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Si schianta con un pulmino in tangenziale: ragazzo gravissimo in ospedale - BresciaToday; ? Schianto tremendo contro un pulmino sulla Provinciale: ragazzo gravissimo; Cassolnovo, scuolabus esce di strada e si ribalta con nove bambini a bordo: sei feriti; Ennesimo frontale sulla provinciale: coinvolti più veicoli, 6 feriti e strada chiusa - BresciaToday. Giornata speciale per i nostri piccoli! Ieri il pulmino della scuola ha fatto una tappa davvero emozionante… visita ai pompieri! Tra sirene, caschi e camion super attrezzati, i bambini hanno scoperto da vicino il lavoro di veri eroi. Un’esperienza educat - facebook.com facebook Doppio percorso della Fondazione de Banfield: tappe del Pulmino Viola il 22 e 29 aprile e formazione caregiver il 27 aprile e 4 maggio su prenotazione. #Friuli #Trieste #Cronaca #Sanita x.com