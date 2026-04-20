Si schianta con un pulmino in tangenziale | ragazzo gravissimo in ospedale

Un giovane di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla tangenziale, quando il suo veicolo si è scontrato con un pulmino. L’impatto ha causato gravi ferite, e il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale in elicottero. Attualmente si trova in codice rosso e in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti sull’accaduto.

Sono davvero molto gravi le condizioni del ragazzo di 18 anni ricoverato in codice rosso al Civile: è in prognosi riservata ed è stato trasferito in ospedale in elicottero. Questo per le conseguenze dell'incidente in cui è rimasto coinvolto domenica sera sulla Sp11, la tangenziale che collega.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale: furgone si schianta contro un palo, 43enne grave in ospedaleUn furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il prof Domenico Lucifora e il salvataggio dei liceali in gita: il lieto fine a Praga; Pozzolo Formigaro, guida ubriaco lo scuolabus, fermato: paura fra gli studenti; Crotone - Evita un pullman e si schianta: incidente all’autostazione di Fondo Gesù. Si schianta con lo scooter nel Lecchese, morto un 59enne: la vittima è Raffaele De LucaUn 59enne è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un ostacolo lungo la Superstrada 36 Milano-Lecco, all’altezza dell’uscita di Bosisio Parini. Lo schianto ha coinvolto anche alcune auto. fanpage.it Sorpassa in curva e si schianta contro una moto: tragedia sfiorata - facebook.com facebook