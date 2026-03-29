Incidente in centro a Milano si schianta contro le auto in sosta | feriti tre giovani uno è grave

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Milano, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato tre giovani all’ospedale. Uno di loro si trova in condizioni gravi. La scena si è svolta all’alba, con il rumore delle auto e le sirene che hanno rotto il silenzio mattutino.

È successo in corso di Porta Vercellina a Milano all'alba di domenica 29 marzo. Grave un ragazzo di 21 anni Il rumore delle ruote che stridono sull’asfalto freddo, poi il boato nel silenzio dell’alba. E le sirene dei soccorritori. Tre ragazzi feriti (di cui uno in gravi condizioni, un giovane di 21 anni) e cinque auto distrutte. È il bilancio dell’incidente avvenuto in viale di Porta Vercellina a Milano nella mattinata di domenica 29 marzo. Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 6, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Articoli correlati Si schianta contro le auto in sosta e si cappotta: incidente in via CimabueRocambolesco incidente questa notte, poco dopo le 00,30, in via Cimabue ad Arezzo. Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sostaAllarme poco dopo la mezzanotte per uno spaventoso incidente a San Carlo di Cesena con la gente scesa in strada, nonostante il freddo intenso, per la... Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente in centro a Milano si... Temi più discussi: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave); Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacolo; Due ragazzi in monopattino travolti da un’auto, paura in centro a Lodi; Incidente in centro a San Miniato, auto finisce contro un contatore del gas. Incidente a Scoglitti: scontro tra Suv e moto in centroIncidente a Scoglitti oggi tra via Taranto e via Pescara. Scontro violento tra un Suv e una moto: ferito un giovane, non è in pericolo di vita ... quotidianodiragusa.it Firenze – incidente mortale nella notte. Sbanda, finisce contro un mezzo poi rimbalza a centro strada e si scontra con due camionBARBERINO DI MUGELLO – Drammatico incidente nella notte lungo l’autostrada A1, dove un uomo ha perso la vita in un violento scontro che ha coinvolto più veicoli. L’allarme è scattato alle 00:25 al chi ... msn.com Situazione A metà gara, regime di safety car per un incidente di Ollie Bearman. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook #MotoGP | Diggia serafico: "Ho fatto troppe cose positive per pensare all'incidente con Marc" x.com