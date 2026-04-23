Pulmino pieno di ragazzi finisce in un canale è dramma in Italia

Un incidente si è verificato in Italia quando un pulmino con a bordo un gruppo di giovani è finito in un canale. L’incidente è avvenuto durante un tratto di strada con una curva, causando l’immediato coinvolgimento di soccorritori e forze dell’ordine. Le operazioni di salvataggio sono in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi e sui dettagli della dinamica.

Succede tutto in un attimo: una curva, un’oscillazione improvvisa, la sensazione che qualcosa non stia andando come dovrebbe. Poi il rumore secco, la strada che sparisce e il silenzio della campagna spezzato dalle sirene. Una scena che mette paura anche solo a immaginarla. Chi era lì parla di momenti concitati e di soccorsi arrivati in fretta, mentre l’ansia correva più veloce di qualsiasi parola. Perché quando un mezzo finisce fuori carreggiata e sparisce in un punto isolato, la prima domanda è sempre la stessa: come stanno le persone a bordo? Il dramma a Eboli: pulmino nel canale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 23 aprile, a Eboli, in località Coda di Volpe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli, 3 ragazzi feriti in ospedale: uno è grave Pilastrello, camion pieno di pomodori finisce nel canaleUn autoarticolato, carico di pomodori in sacchi da 200 chili, è finito nel canale in località Pilastrello, per cause in corso di accertamento. Contenuti e approfondimenti Si parla di: La guerra degli scuolabus, sindaci in prima linea per rubarsi gli alunni: scatta il blitz di Armelao che va a prenderli a casa. Rubato pulmino per ragazzi con disabilità a Palermo: Gesto che priva di un bene prezioso chi è più fragileRubato a Palermo il pulmino di Lab 360, centro multifunzionale che svolge attività per bimbi e ragazzi con disabilità. La presidente Antonella Radicelli: Non solo un danno economico, ma una grave ... fanpage.it Rubano il pulmino ai ragazzi disabili: l’appello disperato della cooperativa palermitana Idee in MovimentoC’è un tipo di furto che va oltre il valore economico del bene sottratto. È quello che ha colpito stamattina la cooperativa Idee in Movimento, quando ignoti hanno rubato il pulmino di LAB 360, lo ... greenme.it