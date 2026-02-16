Pilastrello camion pieno di pomodori finisce nel canale

Un camion carico di pomodori da 200 chili cadauno è finito nel canale a Pilastrello, provocando un grande sversamento di ortaggi e blocco temporaneo della strada. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere i sacchi e mettere in sicurezza l’area.

Un autoarticolato, carico di pomodori in sacchi da 200 chili, è finito nel canale in località Pilastrello, per cause in corso di accertamento. Sul posto gli agenti della polizia locale di Parma, insieme al personale della Provincia di Parma. Domani mattina inizieranno le operazioni di scarico merci e successivamente quelle di recupero del veicolo.