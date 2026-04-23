Tra aprile 2025 e marzo 2026, le ricerche online di aspirapolvere sono aumentate del 59%, indicando un interesse crescente per le soluzioni di pulizia automatizzate. Il settore ha registrato un incremento complessivo del 13%, spostando l'attenzione verso dispositivi che integrano funzioni di automazione e lavapavimenti. Questo trend riflette una maggiore domanda di strumenti intelligenti per la cura della casa.

? Cosa sapere Le ricerche per aspirapolvere crescono del 59% tra aprile 2025 e marzo 2026.. L'aumento del 13% del settore sposta il mercato verso l'automazione e i lavapavimenti.. Tra aprile 2025 e marzo 2026, le ricerche online per gli elettrodomestici dedicati alla pulizia domestica hanno raggiunto quota 407.350, segnando un incremento del 13% rispetto al periodo precedente. Questo balzo quantitativo riflette un cambiamento profondo nelle abitudini degli utenti, che non cercano più solo strumenti di base, ma soluzioni capaci di automatizzare la gestione della casa attraverso tecnologie sempre più integrate. L’evoluzione tecnologica tra versatilità e automazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pulizia casa: boom di automazione, gli aspirapolvere volano del 59%

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