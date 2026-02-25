Nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock | pulizia avanzata e completa

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Roborock ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Saros 20 e Qrevo Curv 2 Flow. Di seguito novità, caratteristiche principali, prezzi e offerte lancio. Pensato per adattarsi ad ogni tipologia di superfici, in particolare a quelle irregolari, Saros 20 si caratterizza per il suo telaio sollevabile AdaptiLift 3.0 che gli consente l'attraversamento di soglie a due livelli fino a 8,8 cm (4,5 + 4,3 cm). Saros 20 è capace di muoversi con agilità tra gli ambienti tramite la tecnologia di navigazione StarSight 2.0 3D ToF che permette al robot di riconoscere oltre 300 oggetti e di raggiungere anche spazi stretti e difficili, infilandosi con precisione sotto mobili bassi fino a 7,95 cm. La sua potenza di aspirazione di 36.000 Pa promette una pulizia profonda dei pavimenti, mentre il doppio design antigroviglio riduce al minimo la necessità di manutenzione manuale. 🔗 Leggi su Today.it

Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di EcovacsEcovacs Robotics ha presentato una serie di nuovi robot, tra cui tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti, dopo aver riscontrato una forte domanda da parte dei clienti.

Roborock lancia il robot lavapavimenti che sale le scaleRoborock presenta al CES di Las Vegas un nuovo robot lavapavimenti dotato di tecnologia capace di salire le scale.

I MIGLIORI ROBOT ASPIRAPOLVERE e LAVAPAVIMENTI 2025, da comprare al BLACK FRIDAY

Disponibili i nuovi robot tagliaerba Anthbot M5 e M9: compatti e perfetti per i piccoli pratiDopo la presentazione al CES di Las Vegas, arrivano sullo store europeo i nuovi robot Anthbot, dotati di installazione semplificata e intelligenza artificiale ... smarthome.hwupgrade.it

