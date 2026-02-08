Olimpiadi boom social per gli azzurri | medaglie e follower volano

Le Olimpiadi attirano l’attenzione come non mai sui social. Gli account degli azzurri registrano un vero e proprio boom di follower e interazioni, proprio mentre le medaglie salgono sul podio. Le nuove iscrizioni arrivano in modo rapido e costante, dimostrando quanto gli italiani siano appassionati e coinvolti in questa grande stagione olimpica.

I nuovi follower degli account social funzionano pressappoco come i gradi centigradi dei vecchi termometri a mercurio di un tempo: misurano in modo preciso la temperatura dell'attenzione digitale verso quegli eventi della giornata che solleticano maggiormente i nostri interessi. Così con le gare iniziali, dal pattinaggio su pista allo sci alpino, e la conquista delle prime medaglie azzurre: un oro, un argento e un bronzo, è possibile provare a comprendere l'ampiezza e la profondità dell'opinione pubblica, italiana e non, verso gli atleti che sono saliti su tre gradini del podio. In particolare, è possibile utilizzare come metro di indagine la crescita dei fandom degli account Instagram nelle ore successive alla vittoria.

