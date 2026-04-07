Lorenzo Finn si è aggiudicato anche l'edizione 2026 del Palio del Recioto, gara internazionale per gli Under 23 alla sua 63ª edizione. Il campione del mondo Under 23 ha gareggiato in solitaria, confermando il risultato ottenuto il giorno precedente al Giro del Belvedere. La competizione si svolge in Italia ed è considerata uno degli appuntamenti più importanti nel calendario per i giovani ciclisti.

Dopo aver trionfato ieri al Giro del Belvedere, Lorenzo Finn concede il bis e si impone anche al Gran Premio Palio del Recioto, importante appuntamento del calendario internazionale per gli Under 23 ed arrivato alla sua 63ema edizione. Sulle strade della provincia di Verona, il campione del mondo in carica ha dominato, vincendo in solitaria sul traguardo di Negrar di Valpolicella. La stella della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ha fatto il vuoto sull’ultima salita, dove ha staccato tutti gli avversari. Un’azione fenomenale quella di Finn, che ha fatto valere davvero la sua maggior classe. Nessuno ha saputo tenere la ruota del 19enne di Genova, che così è andato a prendersi la vittoria, che l’anno scorso gli era sfuggita (chiuse in seconda piazza). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn vince anche al Palio del Recioto 2026. Trionfo in solitaria per il Campione del Mondo U23

A Negrar di Valpolicella il Palio del Recioto e dell’AmaroneDal 4 al 6 aprile 2026, Negrar di Valpolicella torna a essere il centro di uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione enologica...

Tutto pronto a Negrar per il Palio del Recioto e dell’Amarone: «Simbolo di identità e motore per il territorio»Nel weekend la 72esima edizione: «Non è solo un evento, ma un’opportunità concreta per valorizzare le nostre eccellenze» Dal 4 al 6 aprile 2026 torna...

Temi più discussi: Lorenzo Finn: Disputerò alcune corse del circuito U23, ci saranno anche la Liegi e il Tour of the Alps; CICLISMO | Lorenzo Finn vince il Palio del Recioto; Prestigio, Giro del Belvedere: Lorenzo Finn si riconferma, sul podio Smith e Bambagioni; TUTTI CONTRO FINN: DOMANI AL BELVEDERE UNO SPETTACOLO MONDIALE.

Ciclismo: sempre più Finn, dopo il Belvedere il ligure iridato U23 vince per distacco anche il Palio del ReciotoDopo il successo bis al Belvedere, Lorenzo Finn si conferma tra i grandi protagonisti del ciclismo Under 23 conquistando anche il prestigioso Palio del Recioto. Il talento ligure ha centrato la ... telenord.it

Finn, campione del mondo U23, vince il Giro del Belvedere per la seconda voltaLorenzo Mark Finn ha dominato l’87esima edizione del Giro del Belvedere, confermandosi protagonista assoluto della corsa trevigiana riservata agli Under 23. Il giovane talento, classe 2006 e campione ... it.blastingnews.com

Lorenzo Finn compie un'impresa storica: bis consecutivo al Giro del Belvedere, un trionfo che mancava da 66 anni, dai tempi di Claudio Zanchetta (1959-1960). Il talento ligure della RedBull-BORA-hansgrohe ha cambiato marcia a 30 chilometri dall'arrivo scri - facebook.com facebook

Lorenzo Finn trionfa al Giro del Belvedere x.com